Oroscopo Cancro del giorno: previsioni del giorno 24/04/2021 (Di sabato 24 aprile 2021) Forse è arrivato il momento di esaminare le tue relazioni, perché potresti avere qualche falso amico e quattro pianeti in Toro suggeriscono che ora desideri solamente avere dei rapporti sinceri. L'inflessibile Saturno, nella tua casa delle risorse condivise, si troverà in contrasto con il pianeta dell'amore (Venere) nel tuo settore sociale, e questo renderà la giornata di oggi perfetta per valutare con occhio critico le tue amicizie e il tempo che passi sui social. Potresti anche voler rivedere i tuoi obiettivi più importanti del momento per capire se è realistico continuare a perseguirli. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

