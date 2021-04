Oroscopo Bilancia del giorno: previsioni del giorno 24/04/2021 (Di sabato 24 aprile 2021) Oggi il tuo punto di vista potrebbe cambiare e potresti vedere una tua relazione sotto una nuova luce. Il serio Saturno, ora nella tua quinta casa, si scontrerà con Venere, il pianeta dell’amore, nella casa della sicurezza personale, e ti aiuterà a non essere precipitosa. Se ti sei fidanzata da poco, impegnarti maggiormente potrebbe essere un problema. Un’altra possibilità è che tu possa aver bisogno di rivedere le spese che hai preventivato per i tuoi figli o di affrontarne alcune impreviste per un tuo progetto creativo. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di sabato 24 aprile 2021) Oggi il tuo punto di vista potrebbe cambiare e potresti vedere una tua relazione sotto una nuova luce. Il serio Saturno, ora nella tua quinta casa, si scontrerà con Venere, il pianeta dell’amore, nella casa della sicurezza personale, e ti aiuterà a non essere precipitosa. Se ti sei fidanzata da poco, impegnarti maggiormente potrebbe essere un problema. Un’altra possibilità è che tu possa aver bisogno di rivedere le spese che hai preventivato per i tuoi figli o di affrontarne alcune impreviste per un tuo progetto creativo. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

