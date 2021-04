Advertising

MediasetTgcom24 : Ong: petroliera iraniana attaccata al largo della Siria, tre morti #siria - emergency_ong : ?? Il #21aprile alle 18 partecipa all'ultima delle “Tre discussioni sul presente”, a cura del Comitato per il… - Raffael14504018 : @nelloscavo @Pontifex_it D'accordissimo con il papa.... - NacLucacrispino : RT @MediasetTgcom24: Ong: petroliera iraniana attaccata al largo della Siria, tre morti #siria - rosati22 : Ong, tre morti in attacco a petroliera iraniana - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Ong tre

Agenzia ANSA

... Moldavia, Svizzera e Regno Unito, ha rilevato che la maggior parte dei dispersi negli ultimi... Federica Toscano , responsabile dell'Missing Children Europe , ha affermato che i dati sono '...Secondo la, nel periodo tra il 2018 e il 2021, sono state almeno 22 le condanne a morte, mentre ... sono stati rapiti e tenuti prigionieri fino aanni prima di essere deferiti alla giustizia ...«Come Ong siamo in mare a colmare un vuoto, ma saremmo pronte a farci da parte se l’Europa istituisse un efficace meccanismo istituzionale e coordinato di ricerca e soccorso che abbia come scopo prima ...A bordo si è sviluppato un incendio. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani con sede in Gran Bretagna. L'incendio è scoppiato o dopo 'quello che si ritiene poter essere un attacco ...