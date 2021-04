Omicidio Torre Annunziata, domani i funerali di Maurizio Cerrato: proclamato lutto cittadino (Di sabato 24 aprile 2021) Si svolgeranno domani i funerali di Maurizio Cerrato, il custode del Parco archeologico di Pompei, ucciso brutalmente durante una discussione per un posto auto. Torre Annunziata, domani i funerali di Maurizio Cerrato: proclamato lutto cittadino La cerimonia funebre avrà luogo alla Chiesa dello Spirito Santo, sul Corso Vittorio Emanuele III, alle ore 15 e 30. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 24 aprile 2021) Si svolgerannodi, il custode del Parco archeologico di Pompei, ucciso brutalmente durante una discussione per un posto auto.diLa cerimonia funebre avrà luogo alla Chiesa dello Spirito Santo, sul Corso Vittorio Emanuele III, alle ore 15 e 30. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

