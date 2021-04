Advertising

infoitinterno : Omicidio Cerrato, il sindaco di Ottaviano: “Morto perché non ha abbassato la testa, facciamo come lui” - infoitinterno : Torre Annunziata - Omicidio Cerrato: domani i funerali. Il sindaco Ascione proclama il lutto cittadino - StabiaChannel : #Cronaca #Torre Annunziata - Omicidio Cerrato: domani i funerali. Il sindaco Ascione proclama il lutto cittadino LE… - NapoliToday : #Cronaca Omicidio Cerrato, domani i funerali: l'appello del sindaco - inews__24 : ???Omicidio Torre Annunziata, il punto sulle indagini dopo l'autopsia effettuata sul corpo di Maurizio #Cerrato… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Cerrato

: non si conosce ancora l'identità di chi ha sferrato la coltellata 24 aprile 2021 Domani, domenica 25 aprile, alle ore 15,30 presso la chiesa dello Spirito Santo di corso Vittorio ...L'del nostro concittadino Maurizio, e la violenza e l'efferatezza con le quali è stato perpetrato, fanno letteralmente accapponare la pelle'. Lo dichiara il sindaco di Torre ...Non era possibile realizzare una fiaccolata a causa della situazione epidemica. Le associazioni e i cittadini di Torre Annunziata hanno voluto, però, ugualmente dimostrare la loro vicinanza ai familia ...Omicidio Cerrato, prima notte in carcere per i quattro identificati dagli inquirenti come i colpevoli del brutale assassinio ...