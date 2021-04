Omicidio Aldo Gioia | Arrestati la figlia e il fidanzato

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 24 aprile 2021) . Un efferato delitto avvenuto ieri sera ad Avellino, il più brutto che la città ricordi. Forse volevano uccidere anche tutti i membri della famiglia e non solo il padre. Sono due i giovani fermati per l’del 53 enne compiuto la scorsa sera. A uccidere con L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Roberto Formigoni va in carcere: caso San Raffaele Finlandia attacco centro commerciale: news Accoltellamento Manchester cinque feriti: news Uccide laconsenziente, condannata 3 anni a Palermo Bimbo trovato morto in culla, genitori a processo Denise Pipitone slitta a domani l’esito dell’esame del sangue