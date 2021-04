Olimpiadi Tokyo 2021: si terranno a Barcellona le qualificazioni del nuoto sincronizzato (Di sabato 24 aprile 2021) Le qualificazioni olimpiche del nuoto sincronizzato hanno finalmente una data e una sede. La manifestazione che darà accesso alla rassegna a cinque cerchi in programma a Tokyo si svolgerà a Barcellona dal 10 al 13 giugno. Era proprio questa l’ultima disciplina da riprogrammare dopo l’annullamento delle gare nella capitale giapponese. Ricordiamo che si sarebbero dovute disputare anche le gare di nuoto di fondo che sono state spostate in Portogallo, per la precisione a Setubal. Per quanto concerne il nuoto sincronizzato sono ancora tre i posti liberi per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Le squadre già qualificate sono il Giappone, la Russia, l’Australia, l’Egitto, la Cina, l’Ucraina e il Canada, sono ancora ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Leolimpiche delhanno finalmente una data e una sede. La manifestazione che darà accesso alla rassegna a cinque cerchi in programma asi svolgerà adal 10 al 13 giugno. Era proprio questa l’ultima disciplina da riprogrammare dopo l’annullamento delle gare nella capitale giapponese. Ricordiamo che si sarebbero dovute disputare anche le gare didi fondo che sono state spostate in Portogallo, per la precisione a Setubal. Per quanto concerne ilsono ancora tre i posti liberi per ledi. Le squadre già qualificate sono il Giappone, la Russia, l’Australia, l’Egitto, la Cina, l’Ucraina e il Canada, sono ancora ...

