Oggi in Cdm il Recovery plan di Mario Draghi, obiettivo : + 3,6% del pil da qui al 2026 (Di sabato 24 aprile 2021) Nella bozza missioni e riforme per il rilancio: al centro del progetto sostenibilità, transizione digitale, sostegno ai giovani alle donne e meridione. Tra le misure previste la cancellazione di quota ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 24 aprile 2021) Nella bozza missioni e riforme per il rilancio: al centro del progetto sostenibilità, transizione digitale, sostegno ai giovani alle donne e meridione. Tra le misure previste la cancellazione di quota ...

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI La Lega non vota la proroga del coprifuoco. Fa come gli pare: con altri 364 morti il leghista vuole… - luigidimaio : Impegno preso e mantenuto: le #fiere ripartiranno già dal #15giugno, lo abbiamo deciso oggi in CdM. Un’ottima notiz… - 6000sardine : Matteo #Salvini ieri: #IoApro Matteo Salvini oggi: non vota il #DecretoRiaperture. #cdm #consigliodeiministri #Lega - rassegnagram : Tutto il #PNRR riforma per riforma, in prima linea scuola e pensioni. Oggi il primo #CdM, pronta la baruffa sul… - DavideDragano : RT @Osteo74: @Palazzo_Chigi @mariodraghi_it Insieme a migliaia di #osteopati per chiedere che l’iter di riconoscimento della professione no… -