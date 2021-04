Oggi 25 aprile: San Marco, colui che trascrisse le parole di Pietro (Di sabato 24 aprile 2021) San Marco conquistò un po’ alla volta la fiducia dei primi Apostoli, divenendo uno dei maggiori evangelizzatori della cristianità e compiendo un’opera impari. Le notizie riguardanti la figura dell’evangelista emergono solamente da quanto scritto negli Atti degli Apostoli e in alcune lettere di San Pietro e San Paolo. Non fu discepolo del Signore, forse nemmeno L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 24 aprile 2021) Sanconquistò un po’ alla volta la fiducia dei primi Apostoli, divenendo uno dei maggiori evangelizzatori della cristianità e compiendo un’opera impari. Le notizie riguardanti la figura dell’evangelista emergono solamente da quanto scritto negli Atti degli Apostoli e in alcune lettere di Sane San Paolo. Non fu discepolo del Signore, forse nemmeno L'articolo proviene da La Luce di Maria.

