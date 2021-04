Nuovo Dpcm: le regole per il tampone, negozi, bar e ristoranti (Di sabato 24 aprile 2021) Con il Nuovo Dpcm dal 26 aprile ci si potrà spostare liberamente tra regioni gialle, mentre negli altri casi bisognerà munirsi di certificazione. Riaprono bar e ristoranti, man con limitazioni Con il Nuovo Dpcm, da lunedì 26 aprile per le regioni che passano in giallo sono previste una serie di riaperture. Le più attese riguardano i bar e i ristoranti, ma sarà anche possibile spostarsi liberamente da regione a regione, solo se in fascia gialla. Chi è in zona gialla avrà tutti i negozi aperti ad eccezione dei centri commerciali dove resteranno ancora chiusi nei festivi e prefestivi. Leggi anche: Dal 26 aprile i nuovi colori delle regioni italiane: quasi tutte in giallo Gli spostamenti tra regioni arancioni o rosse sono regolamentati da una serie di norme. Se si dovrà ... Leggi su 361magazine (Di sabato 24 aprile 2021) Con ildal 26 aprile ci si potrà spostare liberamente tra regioni gialle, mentre negli altri casi bisognerà munirsi di certificazione. Riaprono bar e, man con limitazioni Con il, da lunedì 26 aprile per le regioni che passano in giallo sono previste una serie di riaperture. Le più attese riguardano i bar e i, ma sarà anche possibile spostarsi liberamente da regione a regione, solo se in fascia gialla. Chi è in zona gialla avrà tutti iaperti ad eccezione dei centri commerciali dove resteranno ancora chiusi nei festivi e prefestivi. Leggi anche: Dal 26 aprile i nuovi colori delle regioni italiane: quasi tutte in giallo Gli spostamenti tra regioni arancioni o rosse sono regolamentati da una serie di norme. Se si dovrà ...

