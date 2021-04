Nuovo decreto Draghi: come cambia l'Italia in zona gialla. Regole per Sicilia e Calabria arancioni (Di sabato 24 aprile 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato due giorni fa un decreto-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 aprile 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato due giorni fa un-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento...

Advertising

borghi_claudio : Come vi avevo detto non cambia con il nuovo decreto la possibilità di andare e venire da regioni rosse per motivi d… - borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - Corriere : La Lega si astiene sul coprifuoco. L’irritazione di Draghi: «Un fatto grave, che fatico a comprendere» - FirmatoMorgan : RT @borghi_claudio: Come vi avevo detto non cambia con il nuovo decreto la possibilità di andare e venire da regioni rosse per motivi di la… - zazoomblog : Nuovo decreto Covid: cosa si può fare e cosa no da lunedì 26 aprile - #Nuovo #decreto #Covid: #lunedì #aprile -