"Non andrò al ristorante". Così Crisanti condanna l'Italia (Di sabato 24 aprile 2021) Il virologo si schiera contro la riapertura dei ristoranti la sera: "Voglio dare il buon esempio". Ma il "buon esempio" si dà seguendo le regole non mandando in malora un intero settore Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 aprile 2021) Il virologo si schiera contro la riapertura dei ristoranti la sera: "Voglio dare il buon esempio". Ma il "buon esempio" si dà seguendo le regole non mandando in malora un intero settore

Adnkronos : #Riaperture, Crisanti: 'Da lunedì non andrò al #ristorante, darò il buon esempio'. - RobertoBurioni : Lunedì sera, con le dovute cautele e nel rispetto delle regole vigenti, andrò con gioia al ristorante (all’aperto), sperando che non piova. - sechesi : De Zerbi: 'Domani non ho piacere a giocare la partita contro il Milan, perché fa parte delle squadre della… - STILLVFLICKER : non mi pensate mai quando vedete jimin io davvero ci rimango male me ne andrò - 19donatella : RT @terzigio: #buonasera “da lunedì non andrò al #ristorante darò il buon esempio” #Crisanti io invece (come sempre ) rispetterò le regole… -