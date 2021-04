No vax prendono di mira il post Facebook di Milva sul vaccino | «Ti ha fatto proprio bene | vero? E lo hai pure consigliato ai tuoi fan»

(Di sabato 24 aprile 2021) «Fatelo anche voi. Abbiamo bisogno di tornare alla vita di prima, e di abbracciare i nostri cari. Tutti quanti insieme possiamo farcela a sconfiggere questo virus». Sono alcune delle ultime parole pubbliche di, affidate alo scorso 26 marzo, in unin cui l’artista invitava i propri fan a fare altrettanto. Ma appena si è diffusa la notizia della morte dell’artista, ildella Pantera di Goro è stato immediatamente preso dida gruppi di No vax contrari alanti-Covid. «Vaccinata e deceduta, complimenti!», si legge tra i commenti sotto ildell’artista. «farmaco genico sperimentale un mese fa ed oggi stecchita», commenta un’altra utente. «Ti ha...

Advertising

italianfirst2 : I no-vax prendono di mira Milva perché si era vaccinata contro il Covid ?? ecco ovviamente FUFFA - manulamanuz57 : RT @HuffPostItalia: I no-vax prendono di mira Milva perché si era vaccinata contro il Covid - Dome689 : RT @HuffPostItalia: I no-vax prendono di mira Milva perché si era vaccinata contro il Covid - HuffPostItalia : I no-vax prendono di mira Milva perché si era vaccinata contro il Covid - dindondamn : i no vax da dove prendono le puttanate che dicono vi giuro è impossibile discuterci -

Ultime Notizie dalla rete : vax prendono

Corriere della Sera

Milva si era vaccinata contro il covid il 26 marzo e lo aveva pubblicato su Facebook invitando a fare altrettanto. 'Io mi vaccino perché tengo alla mia vita a e alla vita altrui' aveva scritto in un ......nel giorno del suo Natale dalle manifestazioni di protesta dei lavoratori dell'Alitalia e di No... I nostriil 30% dello stipendio e aspettano 3 mesi. Il 26 aprile quindi invitiamo tutti a ...Lo scorso marzo la Pantera di Goro aveva invitato tutti a vaccinarsi contro il Coronavirus per tornare a vivere senza mascherine e distanziamento sociale ...Milva si era vaccinata contro il covid il 26 marzo e lo aveva pubblicato su Facebook invitando a fare altrettanto. “Io mi vaccino perché tengo alla mia vita a e alla vita altrui” aveva scritto in un p ...