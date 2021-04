Nino Frassica: ha figli, chi sono? (Di sabato 24 aprile 2021) Nino Frassica è sicuramente un comico e caratterista, nonchè apprezzato attore di cinema e televisione molto apprezzato, dalla parlata e dalla presenza inconfondibili. La popolarità ed il seguito del comico siciliano non sembrano arrestarsi. Nino Frassica al netto di una carriera variegata, non è mai stato un “mondano”, preferendo tenere per se i dettagli relativi alla propria vita privata. Nino infatti non ama far parlare di se al di fuori del contesto lavorativo, anche se si sa che è stato sposato per diversi anni con Daniela Conti, matrimonio che è durato fino al 1993. Successivamente ha conosciuto Barbara Exignotis, che aveva nel frattempo avuto una figlia, Valentina, da una precedente relazione. Nino e Barbara si sono sposati durante una cerimonia ... Leggi su puglia24news (Di sabato 24 aprile 2021)è sicuramente un comico e caratterista, nonchè apprezzato attore di cinema e televisione molto apprezzato, dalla parlata e dalla presenza inconfondibili. La popolarità ed il seguito del comico siciliano non sembrano arrestarsi.al netto di una carriera variegata, non è mai stato un “mondano”, preferendo tenere per se i dettagli relativi alla propria vita privata.infatti non ama far parlare di se al di fuori del contesto lavorativo, anche se si sa che è stato sposato per diversi anni con Daniela Conti, matrimonio che è durato fino al 1993. Successivamente ha conosciuto Barbara Exignotis, che aveva nel frattempo avuto unaa, Valentina, da una precedente relazione.e Barbara sisposati durante una cerimonia ...

