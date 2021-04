Nino Frassica ad Amici, le battute a Maria De Filippi: poi il riferimento alla rivale Barbara d’Urso (Di sabato 24 aprile 2021) Nino Frassica è ospite di Amici, il talent di Maria De Filippi. L’attore comico non fa mancare l’ironia e si lancia in una serie di battute che suscitano le risate del pubblico. Tra queste anche un riferimento a Barbara d’Urso, con cui si dice che la conduttrice di Amici sia in guerra. Nino Frassica rompe il ghiaccio ad Amici Dopo tutte le polemiche che caratterizzano le puntate di Amici, Nino Frassica punta sulle battute per spezzare la tensione e si lancia nella comicità sul programma. “Volevo precisare, come ha fatto la volta scorsa Loredana Berté, io sono registrato“, esordisce l’attore, ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 24 aprile 2021)è ospite di, il talent diDe. L’attore comico non fa mancare l’ironia e si lancia in una serie diche suscitano le risate del pubblico. Tra queste anche un, con cui si dice che la conduttrice disia in guerra.rompe il ghiaccio adDopo tutte le polemiche che caratterizzano le puntate dipunta sulleper spezzare la tensione e si lancia nella comicità sul programma. “Volevo precisare, come ha fatto la volta scorsa Loredana Berté, io sono registrato“, esordisce l’attore, ...

