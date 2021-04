Niente finale di Coppa Italia per l’Inter Women: il Milan vince 4 a 2 (Di sabato 24 aprile 2021) Si ferma in semifinale il cammino in Coppa Italia dell’Inter Women Niente da fare per l’Inter Women di Attilio Sorbi che si deve arrendere al Milan nella semifinale di ritorno della Coppa Italia. A raggiungere la finalissima sono dunque le rossonere che ribaltano il 2 a 1 dell’andata con un perentorio 4 a 2. Il match inizia in modo scoppiettante con le nerazzurre che hanno subito una grande occasione con una combinazione di Marinelli-Møller, ma al 7? passa in vantaggio il Milan con Boquete. La spagnola trova l’imbucala al 14? e allunga le distanze per le rossonere. l’Inter si fa sotto al ventesimo con Marinelli, ma Korenciova manda in calcio ... Leggi su intermagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Si ferma in semiil cammino indelda fare perdi Attilio Sorbi che si deve arrendere alnella semidi ritorno della. A raggiungere la finalissima sono dunque le rossonere che ribaltano il 2 a 1 dell’andata con un perentorio 4 a 2. Il match inizia in modo scoppiettante con le nerazzurre che hanno subito una grande occasione con una combinazione di Marinelli-Møller, ma al 7? passa in vantaggio ilcon Boquete. La spagnola trova l’imbucala al 14? e allunga le distanze per le rossonere.si fa sotto al ventesimo con Marinelli, ma Korenciova manda in calcio ...

Advertising

juventusfc : FT | Niente da fare. Proprio negli ultimi minuti matura la vittoria dell'Atalanta. Uno a zero il finale a Bergamo.… - pino_nostro : @stevevicrn @Inter 2010 reloaded... tutto uguale per la stampa. Mourinho che fino al #Triplete veniva definito da… - infoitsport : Tsitsipas non dà scampo a Sinner: niente finale a Barcellona - Sportmediaset - arquer12 : RT @GiancarloDeRisi: Niente riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale del decreto aperture non c'è più il rife… - CordioliMirco : RT @GiancarloDeRisi: Niente riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale del decreto aperture non c'è più il rife… -