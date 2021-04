Nel mondo 1 mld di dosi di vaccino: anche ai piedi dell'Everest (Di sabato 24 aprile 2021) Nel mondo sono state inoculate 1 miliardo di dosi, arrivate anche nei posti più remoti del mondo, compreso il minuscolo villaggio di Lukla, che vedete in queste immagini, ai piedi del Monte Everest. I ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) Nelsono state inoculate 1 miliardo di, arrivatenei posti più remoti del, compreso il minuscolo villaggio di Lukla, che vedete in queste immagini, aidel Monte. I ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Decine di migranti sono dispersi, e si teme siano annegati, nel naufragio di un gommone al largo della Libia, secon… - ItalyMFA : Oggi celebriamo la #GiornataMondialedelLibro con #NewItalianBooks, vetrina dell’editoria italiana nel mondo. Maggio… - fattoquotidiano : GABER CHE DISSE NO AL MONDO DI MEZZO | Io non mi sento italiano. Onestà, onore, dignità, lealtà, rispetto delle reg… - svftline : vorrei darti molto di più di questo mondo, tengo la nostra polaroid nel portafoglio - CosmaiLuca : @luisaloffredo28 50 milioni una pista da Bob???? E molta gente non riesce a comprarsi un pasto al giorno? C è qualc… -