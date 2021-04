Nel 2020 consumi italiani crollano sotto media Ue (Di sabato 24 aprile 2021) I consumi individuali effettivi degli italiani crollano nel 2020 per la prima volta sotto la media dell'Ue a 27: nell'anno della pandemia, fatto 100 i consumi degli europei in media - si legge su ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) Iindividuali effettivi deglinelper la prima voltaladell'Ue a 27: nell'anno della pandemia, fatto 100 idegli europei in- si legge su ...

Advertising

amnestyitalia : PENA DI MORTE 2020: i dati ? L'Egitto ha triplicato le esecuzioni ? La Cina ha utilizzato la pena di morte per puni… - amnestyitalia : L’esecuzione non è MAI la soluzione. Nonostante tre quarti dei paesi nel mondo abbiano abolito questa pratica crude… - PiazzapulitaLA7 : Il Ministro Roberto Cingolani al leghista Borghi: 'Credo che ognuno debba fare il suo mestiere, l'articolo che ha c… - aliceisgolden_ : RT @onlythebravenoe: sono qui per riportare in vita questa foot di Louis nel 2020 perché si {trentasei} I vote #Louies for #BestFanArmy at… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Nei primi tre mesi del 2021, secondo i dati Deloitte per FIMI, il vinile è tornato a superare il cd in Italia per la pri… -