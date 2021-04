NBA 2021, i risultati della notte (24 aprile): Brooklyn si prende il primato a Est, vincono Atlanta e Golden State (Di sabato 24 aprile 2021) Durante la notte appena trascorsa si sono disputate sette partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Non sono mancate le emozioni, andiamo a riepilogare quanto accaduto. Vittoria e primo posto per i Brooklyn Nets, che superano i Boston Celtics per 109-104 e staccano Philadelphia in vetta alla Eastern Conference. Buona prova di collettivo dei newyorkesi, il cui miglior realizzatore è Joe Harris con 20 punti, mentre ai biancoverdi non basta la super prestazione di Jayson Tatum (38 punti e 10 assist). Successo fondamentale in chiave playoff per gli Atlanta Hawks, che si aggiudicano lo scontro diretto con i Miami Heat con il punteggio di 118-103. Il top scorer del team georgiano è Bogdan Bogdanovic (21 punti e 8 assist), mentre Danilo Gallinari al rientro dall’infortunio mette a referto 17 punti, 5 rimbalzi e un ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Durante laappena trascorsa si sono disputate sette partite valevoli per la stagione NBA 2020-. Non sono mancate le emozioni, andiamo a riepilogare quanto accaduto. Vittoria e primo posto per iNets, che superano i Boston Celtics per 109-104 e staccano Philadelphia in vetta alla Eastern Conference. Buona prova di collettivo dei newyorkesi, il cui miglior realizzatore è Joe Harris con 20 punti, mentre ai biancoverdi non basta la super prestazione di Jayson Tatum (38 punti e 10 assist). Successo fondamentale in chiave playoff per gliHawks, che si aggiudicano lo scontro diretto con i Miami Heat con il punteggio di 118-103. Il top scorer del team georgiano è Bogdan Bogdanovic (21 punti e 8 assist), mentre Danilo Gallinari al rientro dall’infortunio mette a referto 17 punti, 5 rimbalzi e un ...

