Natalia Paragoni | dal cambio look alla gita fuoriporta con Zelletta

(Di sabato 24 aprile 2021)e Andreasi concedono un po’ di relax droutine: per loro unae Andreacambiae diventa sempre più bionda. La giovane e bella fidanzata di Andreaha mostrato ildi colore condividendo una foto su Instagram. Poi ha dato il buongiorno ai suoi follower e dall’auto con Andreaguida, ha informato i fan che dopo la settimana di stress che ha avuto, la coppia si sta concedendo unafuori porta. Una località vicino Milano dice la ragazza, mentre Andrea è ...

Advertising

zazoomblog : Uomini e Donne Giulia Cavaglià corregge una gaffe di Natalia Paragoni - #Uomini #Donne #Giulia #Cavaglià - Amy24247379 : ??Fatto è che non riesco a stare ferma e zitta,come in questo caso. Nuovamente la “vittima” è Natalia Paragoni. Vuo… - titi09167911 : RT @Giadaarco: Comunque Gilles altro che naty paragoni che dice 'prima di essere Natalia Paragoni sono la fidanzata di Andrea' #tommasozorzi - Giadaarco : Comunque Gilles altro che naty paragoni che dice 'prima di essere Natalia Paragoni sono la fidanzata di Andrea' #tommasozorzi - LaliMarquez97 : Eugenia è il tipo di ragazza che impedisce al fidanzato di uscire con i propri amici, lo obbliga a cancellare tutte… -

Ultime Notizie dalla rete : Natalia Paragoni

DailyNews 24

Andrea Zelletta esi sposano? Reduce dalla sua recente esperienza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 che lo ha visto arrivare anche in finale, Andrea Zelletta ha ottenuto maggiore ...Appena usciti dal reality sono entrambi tornati alle loro vite, Andrea ha potuto finalmente abbracciare la sua amatae invece Pierpaolo ha potuto avere la sua intimità con Giulia. Da ...Natalia Paragoni e Andrea Zelletta gita fuoriporta: Natalia Paragoni cambia look e diventa sempre più bionda. La giovane e bella fidanzata di Andrea Zelletta ha mostrato il cambio di colore ...Isola Party, Andrea Zelletta immagina Natalia Paragoni sull'Isola dei Famosi Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...