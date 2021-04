Nas oscurano 92 siti | vendevano farmaci anti Covid

(Di sabato 24 aprile 2021) I carabinieri dei Nas hanno eseguito 92 provvedimenti di 'oscuramento' diweb collocati su server esteri sui quali venivano effettuate la pubblicità e l'offerta in vendita, anche in lingua ...

Con quelli odierni, salgono a 121 i provvedimenti sinora eseguiti nel corso del 2021 dai. 24 aprile 2021... oltre a una serie di farmaci recanti varie indicazioni terapeutiche e soggetti a obbligo di prescrizione, nonché vendibili solo in farmacia da parte di farmacista abilitato, i carabinieri del...I carabinieri del Nas hanno oscurato 92 siti, collocati su server esteri, che facevano pubblicità e vendevano anche farmaci anticovid, acquistabili solo in farmacia con la prescrizione medica. Altri d ...«Voglio ringraziare i Nas - Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, per l’operazione che ha portato all’oscuramento di 92 siti web che vendevano illegalmente farmaci anti Covid-19 e altri prod ...