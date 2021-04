Napoli | le scale im…mobili del quartiere Vomero

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “ Alcollinare partenopeo, dopo quelle di via Scarlatti, ferme dalla fine di febbraio scorso, quindi da quasi due mesi senza che risultino mai iniziati i lavori necessari per ripristinarle, stamani si sono fermate anche lemobili di via Cimarosa. Di conseguenza migliaia le persone, per lo più anziane, sono state costrette a salire, sotto il sole, le vecchiein piperno dal momento che i cancelli di quelle mobili risultavano sbarrati “. E l’ennesima segnalazione di Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione, che da anni sta conducendo delle vere e proprie battaglie per comprendere i motivi per i quali lemobili del sistema intermodale di ...