Napoli, il patron azzurro già pensa al prossimo allenatore: pressing su Spalletti (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Napoli è reduce dalla bella vittoria casalinga contro la Lazio, che ne ha decisamente rinvigorito le ambizioni in chiave Champions, ma in casa azzurra si lavora già alla scelta del prossimo allenatore. I rapporti tra Gattuso e De Laurentiis sono ormai logori, con il mister azzurro che non ha gradito taluni atteggiamenti della società soprattutto durante il periodo di crisi, e anche un'eventuale qualificazione in Champions non garantirebbe la permanenza del tecnico calabrese sulla panchina azzurra. De Laurentiis, pertanto, lavora da un po' alla scelta della prossima guida tecnica del Napoli e, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, in questi giorni si sarebbe intensificati i contatti con Luciano Spalletti.

