Napoli | contro il Torino la grande chance di Rrahmani

(Di sabato 24 aprile 2021) Le 3 partite in una settimana si fanno sentire anche nelle gambe di una delle squadre più in forma del campionato come il. Per questo motivo Gennaro Gattusoilsarà costretto a ...

Advertising

OptaPaolo : 19 - Il #Napoli ha guadagnato 19 punti nelle sfide contro le attuali prime sette classificate in #SerieA, nessuna d… - Viminale : Completata la mappatura aerea della #Terradeifuochi: #fotografie e rilevamenti su di un'area di oltre 1.500 Kmq. Un… - Inter : ?? | TOTW Il suo sinistro radente vale il pareggio contro il Napoli e l'ingresso nel @EASPORTSFIFA Team of The Week… - GmTafalia66 : RT @RadioSavana: Esplode l'ira dei cittadini ad Amalfi (Napoli), insulti, lancio di ortaggi e uova contro sottosegretario governo Draghi, G… - Bobbio65M : RT @RadioSavana: Esplode l'ira dei cittadini ad Amalfi (Napoli), insulti, lancio di ortaggi e uova contro sottosegretario governo Draghi, G… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli contro

Le 3 partite in una settimana si fanno sentire anche nelle gambe di una delle squadre più in forma del campionato come il. Per questo motivo Gennaro Gattusoil Torino sarà costretto a effettuare un turnover che coinvolgerà diversi giocatori, tra cui un Amir Rrahmani ancora a caccia della consacrazione in ...... CLASSIFICA/travolgente! Diretta gol live RISULTATI SERIE A: VITTORIA PESANTE PER IL GENOA ...giornata con una preziosa vittoria per 2 - 0 del Genoa nel derby ligure a Marassilo Spezia . ...La partita Lazio - Milan del 26 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Se ...Il Cagliari Calcio comunica che gli ultimi test diagnostici eseguiti hanno rivelato la positività al Covid-19 di Gaston Pereiro: secondo quanto previsto dalle normative in vigore il calciatore è stato ...