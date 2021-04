Mussolini | Ultimo atto | stasera su La7 il film che racconta gli ultimi giorni del dittatore

(Di sabato 24 aprile 2021)su La7 alle 21:15, alla vigilia del 25 aprile, va in onda, ildi Carlo Lizzani cheglidi vita delsu La7 alle 21:15, alla vigilia del 25 aprile, va in onda, ildiretto nel 1974 da Carlo Lizzani cheglidi vita del. Primavera del 1945: con l'avanzata degli Alleati, le forze partigiane si diffondono in tutte le regioni dell'Italia settentrionale, mentre i tedeschi si ritirano verso Merano. Benito(interpretato da Rod ...

... che era stata inaugurata in una cerimonia ufficiale da Benito Mussolini il 24 maggio 1934 nell'... E in quest'ultimo conseguì la maturità classica. Pubblicò il suo primo articolo sul giornale "La Luce" ...