Mourinho pronto al clamoroso ritorno in Serie A: lo vuole una big (Di sabato 24 aprile 2021) Secondo quanto riportano diversi media inglesi, José Mourinho sarebbe pronto al clamoroso ritorno in Serie A È di pochi giorni fa la notizia dell’esonero di José Mourinho dal Tottenham. Lo ‘Special One’ ha vissuto una stagione complicata alla guida di Harry Kane & Co. Decisiva l’eliminazione dall’Europa League e il sesto posto in Premier League, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Secondo quanto riportano diversi media inglesi, JosésarebbealinA È di pochi giorni fa la notizia dell’esonero di Josédal Tottenham. Lo ‘Special One’ ha vissuto una stagione complicata alla guida di Harry Kane & Co. Decisiva l’eliminazione dall’Europa League e il sesto posto in Premier League, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

passionepremier : Daily Record – Mourinho già pronto per una nuova panchina - FcInterNewsit : Dall'Inghilterra - Mourinho già pronto a tornare in panchina: tre club sullo Special One, c'è anche la Roma - cmercatoweb : ?? #Juventus, #Sarri pronto a tornare in panchina: su di lui c'è il #Tottenham - sportli26181512 : Mourinho pronto per una nuova panchina: c'è un club a sorpresa: José Mourinho è appena stato esonerato dal...… - DaniTerrinoni : #Klopp si dice pronto a rassegnare le dimissioni nel caso in cui il #Liverpool partecipi alla #SuperLeague (chapeau… -