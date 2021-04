Mourinho: cosa c’è dietro l’interessamento del Celtic (Di sabato 24 aprile 2021) Secondo la stampa inglese il Celtic starebbe pensando di formulare un’offerta ufficiale a Josè Mourinho per la prossima stagione Dopo Gerrard ai Rangers Mourinho al Celtic? Sarebbe il secondo passaggio celebre dalla Premier League alla Scottish Premier League nel giro di due anni, ma non è facile convincere l’ex tecnico del Tottenham. Secondo quanto riporta Sky Sports l’interessamento del Celtic c’è e potrebbero arrivare presto i primi contatti ufficiali, ma di certo Mou si dovrebbe abbassare di molto lo stipendio di 15 milioni di sterline che percepiva agli Spurs. Sarà sufficiente allora un progetto nel lungo periodo per attrarlo? L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Secondo la stampa inglese ilstarebbe pensando di formulare un’offerta ufficiale a Josèper la prossima stagione Dopo Gerrard ai Rangersal? Sarebbe il secondo passaggio celebre dalla Premier League alla Scottish Premier League nel giro di due anni, ma non è facile convincere l’ex tecnico del Tottenham. Secondo quanto riporta Sky Sportsdelc’è e potrebbero arrivare presto i primi contatti ufficiali, ma di certo Mou si dovrebbe abbassare di molto lo stipendio di 15 milioni di sterline che percepiva agli Spurs. Sarà sufficiente allora un progetto nel lungo periodo per attrarlo? L'articolo proviene da Calcio News 24.

