Morta Milva | Facchinetti | “È un giorno veramente triste per la nostra grande musica italiana”

(Di sabato 24 aprile 2021) RobyBERGAMO – “Cara, questo è unper la. Io e te abbiamo lavorato artisticamente insieme ed è stato per me unonore. Non dimenticherò mai il tuo Festival di Sanremo del 1993, con il brano mio e di Valerio Negrini: “Uomini addosso”,(arrangiamenti del Maestro Fio Zanotti), che grazie a te è diventato un altro tuo autentico successo in vari paesi europei. Oggi ti voglio ricordare con questa tua straordinaria esibizione di: “Uomini addosso”, di quel Sanremo del ’93. Buon viaggioe indimenticabile. Roby L'articolo L'Opinionista.

E' morta ieri a Milano: lo conferma all'ANSA la figlia, Martina Corgnati, spiegando che la madre era malata da tempo. La grande cantante e attrice, Ilvia Maria Biolcati, aveva 81 anni e viveva a ... Il mondo della musica italiana piange Milva, figura storica della canzona italiana e colonna del Festival di Sanremo con 15 partecipazioni tra il 1961 e il 2007. Nata a Goro nel '39, Milva esordì a Sanremo nel '61 con "Il mare nel cassetto", per poi partecipare ad altre 14 edizioni, l'ultima nel 2007 con "The show must go on". "Tra qualche giorno faremo sapere dove faremo la camera ardente, ora rispettate il dolore di una figlia che ha subito un lutto". Queste le parole di Martina Corgnati, figlia della cantante Milva, scomparsa ieri.