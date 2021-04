Monica Guerritore racconta del tumore al seno scoperto in tempo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 24 aprile 2021) Ci sono argomenti e persone di cuia Verissimo preferisce non parlare, parla invece delal. Anche lei ha vissuto quell’incubo ma la sua fortuna è stata la bravura della dottoressa che ha capito subito che quel nodulo andava tenuto sotto controllo. Dopo tre mesi ha infatti dovuto operarsi. Prima di partire per un nuovo spettacolo fece un’ecografia alè sempre stata attenta ai controlli ed è stata la sua salvezza. Vide che sull’ecografia fecero un segnetto, era un nodulo che non prometteva niente di buono. Dopo tre mesi ha rifatto l’ecografia ed è questo che l’ha salvata. Era un nodulo preso all’inizio della malattia, un nodulo che si stava trasformando. “Noi donne siamo piene di piccole cose, non bisogna spaventarsi. ...