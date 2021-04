Monica Guerritore | chi è | età | carriera | chi è il marito | figlie | genitori | altezza | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 aprile 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin anche, una delle più grandi attrici del teatro e del cinema.: chi è, età,è nata a Roma il 5 gennaio del 1958 ed è una nota attrice di teatro, cinema e televisione. Nata da padre napoletano e madre calabrese, laha fatto la sua prima apparizione cinematografica a 15 anni nel film girato da Vittorio e Sica, Una breve vacanza. La notorietà, però, è arrivata con il teatro: nel 1974, a soli 16 anni, è stata scelta da Giorgio Strehler e da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Ha interpretato diversi ruoli, ma non solo in teatro. Attiva ...