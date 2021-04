MMA, Marvin Vettori potrebbe sfidare Adesanya per il Mondiale giá a giugno! (Di sabato 24 aprile 2021) Marvin Vettori si è conquistato sul campo, o meglio sul ring, la possibilità di sfidare il nigeriano Israel Adesanya, attuale Campione del Mondo della MMA. L’italiano dopo aver sconfitto in maniera netta Kevin Holland con verdetto unanime che recitava triplo 50-44, punta al bersaglio massimo. Il 27enne nativo di Mezzocorona grazie al successo contro lo statunitense è salito al 3° posto nel ranking Mondiale. A pochi giorni di distanza dalla sua roboante vittoria si cominciano già ad avanzare ipotesi sulla possibile sfida contro Adesanya. Ariel Helwani di Espn ha lanciato la notizia secondo la quale il match si potrebbe svolgere già a giugno. Il Campione del Mondo vorrebbe combattere a inizio estate ma il first contender Robert Whittaker sembra non essere disposto a ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021)si è conquistato sul campo, o meglio sul ring, la possibilità diil nigeriano Israel, attuale Campione del Mondo della MMA. L’italiano dopo aver sconfitto in maniera netta Kevin Holland con verdetto unanime che recitava triplo 50-44, punta al bersaglio massimo. Il 27enne nativo di Mezzocorona grazie al successo contro lo statunitense è salito al 3° posto nel ranking. A pochi giorni di distanza dalla sua roboante vittoria si cominciano già ad avanzare ipotesi sulla possibile sfida contro. Ariel Helwani di Espn ha lanciato la notizia secondo la quale il match sisvolgere già a giugno. Il Campione del Mondo vorrebbe combattere a inizio estate ma il first contender Robert Whittaker sembra non essere disposto a ...

Advertising

mma_twister : Arrivano conferme: Marvin Vettorj sfiderà Israel Adesanya per il titolo dei pesi medi UFC il 12 giugno - mma_twister : UFFICIALE! Marvin Vettori vs Israel Adesany, UFC 263 il 12 Giugno! - notteadior : RT @NateLatshaw: @MarceloRussio @AnaHissa Professional MMA career comparison for Israel Adesanya vs Marvin Vettori - HunkZoneMMA : RT @NateLatshaw: @MarceloRussio @AnaHissa Professional MMA career comparison for Israel Adesanya vs Marvin Vettori - NateLatshaw : @MarceloRussio @AnaHissa Professional MMA career comparison for Israel Adesanya vs Marvin Vettori -