MMA, Marvin Vettori combatterà per il Mondiale! L'Italia sogna la corona: sfida ad Adesanya il 12 giugno (Di domenica 25 aprile 2021) Marvin Vettori combatterà per il Mondiale! Ora è davvero ufficiale, dopo l'annuncio fatto a ESPN da Dana White, Presidente di UFC, la promotion più importante a livello internazionale per quanto riguarda le arti marziali miste. Il fighter italiano salirà sull'ottagono il prossimo 12 giugno, in occasione di UFC 263 (in sede da definire), per affrontare Israel Adesanya, l'attuale Campione del Mondo (dal 6 ottobre 2019, ha difeso lo scettro in tre occasioni). Il trentino ha un unico obiettivo: conquistare la cintura iridata dei pesi medi. Per la prima volta nella storia un nostro portacolori avrà la possibilità di salire sul trono della MMA: quello che andrà in scena tra poco meno di due mesi sarà indiscutibilmente uno degli eventi sportivi più importanti degli ultimi anni per un atleta ...

