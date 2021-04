Mistero ad Aprilia | appartamento in fiamme | trovato il cadavere di una donna | ma era già morta

(Di sabato 24 aprile 2021) Choc ad, dove i vigili del fuoco hannoil corpo senza vita di unaall’interno del suo. Incendio adil corpo senza vita di unaE’ successo in via Inghilterra. Gli agenti erano giunti sul posto su segnalazione dei vicini della, che avevano prima sentito un forte odore di bruciato e poi visto lee il fumo fuoriuscire dal suo. Secondo una prima ricostruzione lasarebbeper cause naturali prima dell’incendio. Quest’ultimo sarebbe stato causato da un mozzicone di sigaretta. Resta da chiarire di chi fosse, se della vittima o di un’altra persona. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri. ...

