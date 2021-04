Milva | l’addio sui social | da Franceschini a Iva Zanicchi

Leggi su 361magazine

(Di sabato 24 aprile 2021)e il ricordo suida parte del mondo dello spettacolo e della politica per l’ultimo saluto alla pantera di Goro Stamattina è morta una grande artista:, la pantera di Goro e non mancano i messaggi suiper l’ultimo saluto alla grande cantante, che è scomparsa questa mattina all’età di 81 anni, dopo aver lottato contro una malattia. Dal mondo dello spettacolo a quello della politica tutti ricordano l’artista dai capelli rossi. “– afferma Dario, ministro della Cultura – è stata una delle interpreti più intense della canzone italiana. La sua voce ha suscitato profonde emozioni in intere generazioni. Una grande italiana, un’artista che, partita dalla sua amata terra, ha calcato i palcoscenici internazionali rendendo globale il suo successo e ...