Milva | l’addio alla “Rossa” della musica italiana da Cristiano Malgioglio ad Alessandro Gassmann e tanti altri

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 24 aprile 2021) Dopo l’annunciomorte di, insi sono riversati sui social per dire addiosua voce che ha fatto la storiai nomi che si sono accodati nel ricordarla, daad, tra attori, can, politici…è stata ricordata sui social e dstampa di Paesi esteri come la Germania e la Grecia , a riprova dell’affetto provato per l’artista immensa. Il saluto ada parte del mondotv e“Sono troppo triste per ...