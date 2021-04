Milva: la Rossa della Musica Italiana è morta (Di sabato 24 aprile 2021) Oggi 24 Aprile 2021 la Musica Italiana piange Milva, la cantante e Attrice Italiana che da interprete ha saputo catturare l’attenzione di autori, registi e compositori come Giorgio Strehler e Astor Piazzolla, Franco Battiato e Vangelis, Luciano Berio ed Ennio Morricone grazie ad una voce potente ma sofisticata. Aveva 81 anni e si è divisa tra la Musica, Il Cinema e il Teatro. Nel 2010 scelse di ritirarsi dalle scene. La Rossa ci lascia ma la sua voce rimarrà nei cuori degli Italiani. Milva: una cantante speciale e innovativa Con Mina e Ornella Vanoni è stata protagonista della Musica Italiana dagli anni Sessanta, Milva ha saputo cambiare e trasformarsi usando curiosità, bravura, versatilità per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021) Oggi 24 Aprile 2021 lapiange, la cantante e Attriceche da interprete ha saputo catturare l’attenzione di autori, registi e compositori come Giorgio Strehler e Astor Piazzolla, Franco Battiato e Vangelis, Luciano Berio ed Ennio Morricone grazie ad una voce potente ma sofisticata. Aveva 81 anni e si è divisa tra la, Il Cinema e il Teatro. Nel 2010 scelse di ritirarsi dalle scene. Laci lascia ma la sua voce rimarrà nei cuori degli Italiani.: una cantante speciale e innovativa Con Mina e Ornella Vanoni è stata protagonistadagli anni Sessanta,ha saputo cambiare e trasformarsi usando curiosità, bravura, versatilità per ...

Milva: la Rossa della Musica Italiana è morta Oggi 24 Aprile 2021 ci ha lasciato Milva la cantante, attrice e interprete teatrale che ha fatto sognare l'Italia del dopoguerra.

