Milva | il ricordo di Iva Zanicchi | Una delle poche amiche nel mondo della musica

(Di sabato 24 aprile 2021) Da Ivaa Enrico Letta , passando per Dario Franceschini e Cristiano Malgioglio, Donatella Rettore, Shel Shapiro e Romina Falconi . Il cordoglio per la scomparsa di, cantante e artista ...

Ultime Notizie dalla rete : Milva ricordo

'è stata e resta un personaggio importante' un personaggio 'particolare che non si può inquadrare', è ildi Filippo Crivelli , regista che ha lavorato nei teatri di tutto il mondo e che ...Ilva Biolcati in arteè stata, assieme a Mina e Vanoni, una delle più grandi cantanti italiane. Per estensione vocale, per varietà di repertorio e per un intrinseco talento che mandava in ...Il mondo dello spettacolo italiano oggi brilla di meno, dopo aver perso una delle sue artiste più grandi: Milva. La cantante e attrice è venuta a mancare; la notizia della morte è arrivata a poco più ...E’ morta ieri a Milano Milva: lo conferma la figlia, Martina Corgnati, spiegando che la madre era malata da tempo. La grande cantante e attrice, Ilvia Maria Biolcati, aveva 81 anni e viveva a Milano ...