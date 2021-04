Milva ha fatto il vaccino per il Covid prima di morire: è polemica no vax (Di sabato 24 aprile 2021) News Lo scorso marzo la Pantera di Goro aveva invitato tutti a vaccinarsi contro il Coronavirus per tornare a vivere senza mascherine e distanziamento sociale Pubblicato su 24 Aprile 2021 Bufera sulla morte di Milva. Lo scorso 26 marzo, un mese prima della sua scomparsa, la cantante si era vaccinata contro il Covid-19. La Pantera di Goro, che avrebbe compiuto 82 anni il prossimo luglio, aveva invitato tutti su Facebook a fare lo stesso e a non avere paura delle cure a disposizione per il maledetto virus. Un post che quel giorno aveva fatto il pieno di like e che oggi è stato preso di mira dai no vax dopo l’addio della cantante dalla fulva chioma. “Fatelo anche voi. Abbiamo bisogno di tornare alla vita di prima, e ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) News Lo scorso marzo la Pantera di Goro aveva invitato tutti a vaccinarsi contro il Coronavirus per tornare a vivere senza mascherine e distanziamento sociale Pubblicato su 24 Aprile 2021 Bufera sulla morte di. Lo scorso 26 marzo, un mesedella sua scomparsa, la cantante si era vaccinata contro il-19. La Pantera di Goro, che avrebbe compiuto 82 anni il prossimo luglio, aveva invitato tutti su Facebook a fare lo stesso e a non avere paura delle cure a disposizione per il maledetto virus. Un post che quel giorno avevail pieno di like e che oggi è stato preso di mira dai no vax dopo l’addio della cantante dalla fulva chioma. “Fatelo anche voi. Abbiamo bisogno di tornare alla vita di, e ...

Advertising

GiannaNannini : Il teatro nella voce, ciao Milva e grazie a te, anche per me oltre la canzone ci sono sempre Kurt Weill e Bertolt B… - dimichelegrazia : Quanto ci hai insegnato,quante porte ci hai aperto, quante strade nuove ci hai fatto percorrere Ti osservavo da lon… - QueenDidodotOrg : Anche Milva morta di vaccino, devotio a Moloch: Milva, no vax come iene sulla morte: 'Ti eri vaccinata? Ti ha fatto… - mbbelluco : RT @CasaLettori: Sono nata il 21 a primavera Ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle Potesse scatenar tempesta Potesse scatenar te… - bigina61 : RT @CasaLettori: Sono nata il 21 a primavera Ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle Potesse scatenar tempesta Potesse scatenar te… -