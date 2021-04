Milva, è morta la "rossa" della musica italiana (Di sabato 24 aprile 2021) Milva è morta sabato 24 aprile 2021: la cantante era malata da anni ed aveva perso coscienza del tempo, aveva 82 anni. Addio a Milva, la cantante è morta sabato 24 aprile 2021, era malata da tempo e viveva nella sua casa di Milano insieme alla figlia Martina Corgnati. Per la sua folta chioma era conosciuta nel mondo della musica come la "rossa". La notizia della morte di Milva, 82 anni, è stata data da Repubblica che ha specificato che la cantante da tempo "aveva perso la coscienza del tempo e della memoria". Milva aveva parlato della sua malattia su Facebook dove aveva scritto tempo fa: "Dopo cinquantadue anni di ininterrotta attività, migliaia di concerti e spettacoli teatrali sui ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 aprile 2021)sabato 24 aprile 2021: la cantante era malata da anni ed aveva perso coscienza del tempo, aveva 82 anni. Addio a, la cantante èsabato 24 aprile 2021, era malata da tempo e viveva nella sua casa di Milano insieme alla figlia Martina Corgnati. Per la sua folta chioma era conosciuta nel mondocome la "". La notiziamorte di, 82 anni, è stata data da Repubblica che ha specificato che la cantante da tempo "aveva perso la coscienza del tempo ememoria".aveva parlatosua malattia su Facebook dove aveva scritto tempo fa: "Dopo cinquantadue anni di ininterrotta attività, migliaia di concerti e spettacoli teatrali sui ...

