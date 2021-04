Milva | addio alla pantera di Goro della musica italiana | aveva 81 anni

(Di sabato 24 aprile 2021), storica vocesoprannominata la “Di”, si è spenta oggi nella sua abitazione milanese ad 81. L’artista malata da tempo di Alzheimer, si era ritirata dalle scene nel 2010.si è spenta oggi ad 81In quell’occasione,dichiarato: Ritengo che proprio questa speciale combinazione di capacità, versatilità e passione sia stato il mio dono più prezioso e memorabile al pubblico eche ho interpretato e per quello voglio essere ricordata. Oggi questa magica e difficile combinazione forse non mi è più accessibile: per questo, dato qualche sbalzo di pressione, una sciatalgia a volte assai ...

Advertising

chetempochefa : Addio a #Milva, grande protagonista della canzone italiana e interprete teatrale, aveva 81 anni. - GassmanGassmann : Addio a Milva. RIP.???? - SkyTG24 : Addio a #Milva, aveva 81 anni - infoitinterno : Addio a Milva, la rossa della musica italiana - infoitinterno : Addio a Milva, la «Rossa» della musica italiana -

Ultime Notizie dalla rete : Milva addio

Read More In Evidenzaalla 'Pantera di Goro': ci lascia24 Aprile 2021 È morta. La cantante e attrice teatrale dai capelli rossi aveva 81 anni e viveva a Milano.- ... Read ...Read More In Evidenzaalla 'Pantera di Goro': ci lascia24 Aprile 2021 È morta. La cantante e attrice teatrale dai capelli rossi aveva 81 anni e viveva a Milano.- ... Read ...Addio alla “rossa” della canzone italiana: è morta ieri all’età di 81 anni Milva. Malata da tempo, Ilvia Maria Biolcati viveva a Milano con la segretaria Edith e la figlia Martina. “Milva è stata una ...Se n'è andata Milva, la cantante italiana più apprezzata all'estero, nota come "la Rossa" per i suoi capelli, ma anche per la sua fede politica, orgogliosamente orientata a sinistra.