Milano | gruppo di locali lancia lo sciopero dell’alcol contro assembramenti e sporcizia | “Non serviamo cockatil sabato 24 aprile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 aprile 2021) Le restrizioni in vigore lo consentirebbero, ma idel quartiere Santa Giulia, sud di, ormai hanno deciso: non si vendono alcolici dalle 14 alle 19 di24. Chi vuole, chiude: saracinesche del tutto abbassate. È un segno di protesta nei confronti della movida che riempie la cosiddetta promenade, l’isola pedonale intorno a via Cassinari. Non potendo consumare le bevande all’interno di bar e ristoranti, la gente si riversa lì, creando. In particolare il. È partito tutto da un post su Facebook scritto da Andrea Sorrentino, titolare di So’ Garden Cafè. Il più penalizzato, perché le persone si concentrano proprio davanti al suo ingresso. Lo ha scritto, si legge, per chiarire: il suo locale non è la causa dell’affollamento, ma la prima vittima. ...