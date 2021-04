Milano: De Corato, 'Comune sfratta società sportive storiche da periferie' (Di sabato 24 aprile 2021) Milano, 24 apr. (Adnkronos) - "Con il nuovo bando, che non garantisce continuità alle realtà già presenti, il Comune sfratta dal centro sportivo di via Ciclamini società che hanno una storia decennale nel quartiere come l'Associazione Atletico Milano Milan Lady. L'associazione, nota per il calcio femminile, è una realtà importante non solo da un punto di vista sportivo ma anche sociale e di aggregazione in un quartiere periferico come questo". Lo afferma il consigliere comunale di Fdi a Milano, Riccardo De Corato, presente oggi pomeriggio alla manifestazione di protesta. "Lo 'sfratto' del Milan Lady riguarda anche altre realtà sportive legate anche agli oratori, come il Nabor, che in questi anni hanno lavorato per offrire ad oltre 500 ragazzi e alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021), 24 apr. (Adnkronos) - "Con il nuovo bando, che non garantisce continuità alle realtà già presenti, ildal centro sportivo di via Ciclaminiche hanno una storia decennale nel quartiere come l'Associazione AtleticoMilan Lady. L'associazione, nota per il calcio femminile, è una realtà importante non solo da un punto di vista sportivo ma anche sociale e di aggregazione in un quartiere periferico come questo". Lo afferma il consigliere comunale di Fdi a, Riccardo De, presente oggi pomeriggio alla manifestazione di protesta. "Lo 'sfratto' del Milan Lady riguarda anche altre realtàlegate anche agli oratori, come il Nabor, che in questi anni hanno lavorato per offrire ad oltre 500 ragazzi e alle ...

