Milano: Bolognini (Lega), 'Sala sgomberi ex liceo Omero' (Di sabato 24 aprile 2021) Milano, 24 apr. (Adnkronos) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, "sgomberi l'ex liceo Omero in Via del Volga a Milano. Nel 2017 la struttura è stata abbandonata e da subito è stata occupata da sbandati, rom e centri sociali. Milano non può permettersi uno scempio simile". Lo chiede il commissario provinciale di Milano della Lega per Salvini Premier, Stefano Bolognini, in un presidio di protesta organizzato davanti all'ex liceo. L'edificio "è uno dei tanti immobili comunali abbandonati e occupati abusivamente da centri sociali come l'area di Viale Molise e la Cascina Torchiera", spiega l'esponente della Lega. "Purtroppo, non sembra proprio che la giunta ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021), 24 apr. (Adnkronos) - Il sindaco di, Giuseppe, "l'exin Via del Volga a. Nel 2017 la struttura è stata abbandonata e da subito è stata occupata da sbandati, rom e centri sociali.non può permettersi uno scempio simile". Lo chiede il commissario provinciale didellaper Salvini Premier, Stefano, in un presidio di protesta organizzato davanti all'ex. L'edificio "è uno dei tanti immobili comunali abbandonati e occupati abusivamente da centri sociali come l'area di Viale Molise e la Cascina Torchiera", spiega l'esponente della. "Purtroppo, non sembra proprio che la giunta ...

