Milan, Calabria: «Ibra ci aiuta tanto. Rientro? Ho lavorato mattina e sera» (Di sabato 24 aprile 2021) Davide Calabria parla del suo ritorno in campo e di Zlatan Ibrahimovic: le parole del terzino del Milan Davide Calabria ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV. Dal Rientro dopo l’infortunio alle sensazioni di questo finale di stagione. Ecco l’intervista completa ai canali ufficiali rossoneri. Rientro – «Ho lavorato molto, ho fatto un mese intenso lavorando mattina e sera per rientrare il prima possibile. La parte importante della stagione arriva adesso e volevo rientrare nel migliore dei modi. Sono contento del lavoro che ho fatto». SASSUOLO – «Ho cercato di rimanere concentrato tutta la partita e mi sono sentito abbastanza bene. Chiaro che mi manca un po’ di brillantezza nella lunga distanza ma è ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Davideparla del suo ritorno in campo e di Zlatanhimovic: le parole del terzino delDavideha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni diTV. Daldopo l’infortunio alle sensazioni di questo finale di stagione. Ecco l’intervista completa ai canali ufficiali rossoneri.– «Homolto, ho fatto un mese intenso lavorandoper rientrare il prima possibile. La parte importante della stagione arriva adesso e volevo rientrare nel migliore dei modi. Sono contento del lavoro che ho fatto». SASSUOLO – «Ho cercato di rimanere concentrato tutta la partita e mi sono sentito abbastanza bene. Chiaro che mi manca un po’ di brillantezza nella lunga distanza ma è ...

