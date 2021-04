Milan, Calabria: “Champions League? Sarebbe da stupidi mollare adesso. Contento per il rinnovo di Ibrahimovic” (Di sabato 24 aprile 2021) Manca poco al ritorno in Champions League, non bisogna mollare.Queste le parole di Davide Calabria, terzino del Milan intervenuto in merito ai diversi temi legati alla stretta attualità calcistica dell'universo rossonero. Il ritorno in Champions League è il primo obiettivo della compagine di Stefano Pioli. Dopo un intero girone passato da primo in classifica, il Diavolo è tornato a fare fatica nelle ultime uscite di Serie A. In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Sky Sport, il laterale destro cresciuto proprio nel settore giovanile Milanista ha parlato di questa parte di stagione finale, nella quale il Milan dovrà concentrarsi esclusivamente a ritornare nell'Europa che conta.Di seguito le sue parole:"Dobbiamo essere più ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021) Manca poco al ritorno in, non bisogna.Queste le parole di Davide, terzino delintervenuto in merito ai diversi temi legati alla stretta attualità calcistica dell'universo rossonero. Il ritorno inè il primo obiettivo della compagine di Stefano Pioli. Dopo un intero girone passato da primo in classifica, il Diavolo è tornato a fare fatica nelle ultime uscite di Serie A. In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Sky Sport, il laterale destro cresciuto proprio nel settore giovanileista ha parlato di questa parte di stagione finale, nella quale ildovrà concentrarsi esclusivamente a ritornare nell'Europa che conta.Di seguito le sue parole:"Dobbiamo essere più ...

Advertising

AntoVitiello : Convocati #Milan: Fuori dalla lista #Ibrahimovic, #Bennacer #Hernandez C’è #Calhanoglu Torna #Calabria #MilanSassuolo - Mediagol : #Milan, Calabria: 'Champions League? Sarebbe da stupidi mollare adesso. Contento per il rinnovo di Ibrahimovic'… - MilanWorldForum : Milan: le richieste di Kessie, Calhanoglu, Calabria e co per i rinnovi Le news -) - ansa_lombardia : Milan: Calabria 'Champions? Stupido buttare via tutto' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Milan: Calabria 'Champions? Stupido buttare via tutto' 'Per noi è il momento di spingere, niente 'braccino'' -