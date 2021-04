Mihajlovic | ' Guardiola sbaglia | l' Atalanta è peggio del dentista'

(Di sabato 24 aprile 2021) "Incontrare l'è come andare dal? Ma io daldormo, per me non è un problema né un trauma, mi rilasso. Forsedeve cambiare. Da piccolo avevo paura, scappavo,...

Forsedeve cambiare dentista. Da piccolo avevo paura, scappavo, anche perché magari non ... Sinisascherza un po'. Oppure no. Perché certamente le cose per ora più concrete ...Sinisaha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Atalanta - Bologna , trentatreesima ...forse ha esperienze diverse, deve cambiare dentista se pensa questo. Io preferisco ...Come è stato l’incontro con Saputo? “Con Saputo ci siamo incontrati. Abbiamo parlato di tante cose, non solo di calcio. Questo ...L’allenatore rossoblù commenta l’incontro con il patron sul futuro suo e della squadra. Poi pensa all’Atalanta e la butta in battuta: «La sfida? È come andare dal dentista?» ...