Migranti | Radicali italiani | ‘revocare memorandum Italia-Libia’

(Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “L’infame-Libia ha prodotto altre morti annunciate. Quante ancora ce ne dovranno essere prima che si revochi quell’accordo che è incostituzionale perchè non ratificato dal Parlamento e che finora ha prodotto solo sistematiche violazioni dei diritti umani?” Lo affermano Massimiliano Iervolino e Giulia Crivellini, segretario e tesoriera di. L'articolo proviene da City Roma News.

AGI - Italia, Malta e la Libia sono sotto accusa per il naufragio in cui sono morti da 100 a 130 migranti nel Mediterraneo ... deputato di Piu' Europa-Radicali - l'istituzione di una commissione ...