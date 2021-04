Migranti, morti durante il naufragio, la Libia: "Abbiamo fatto tutto il possibile" (Di sabato 24 aprile 2021) È quanto afferma il portavoce della Marina libica, Massoud Abdelsamad negando che la Guardia costiera della Libia non abbia fatto tutto il possibile per salvare le persone a bordo del gommone Leggi su repubblica (Di sabato 24 aprile 2021) È quanto afferma il portavoce della Marina libica, Massoud Abdelsamad negando che la Guardia costiera dellanon abbiailper salvare le persone a bordo del gommone

Advertising

caritas_milano : “Le nostre vite finiscono il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose davvero importanti” M.L.King Strage a… - amnestyitalia : ?? Notizie devastanti: sembra che oltre 100 richiedenti asilo siano morti per il naufragio al largo delle coste libi… - robertosaviano : Nel Canale di Sicilia sono annegate 130 persone. Le autorità europee ne erano al corrente e le hanno lasciate morir… - HakulinenMaria : RT @giuditta_pini: Tra poche settimane il Parlamento dovrà decidere se continuare a finanziare, con i soldi di tutti noi, la cosiddetta Gua… - EmilyDa18189952 : RT @caritas_milano: “Le nostre vite finiscono il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose davvero importanti” M.L.King Strage annun… -