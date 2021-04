Migranti | Malpezzi | ' Ue decisiva | insistiamo su corridoi umanitari'

(Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr (Adnkronos) - "L'Europa ènella gestione dei flussi migratori. Noisul rafforzamento dei. Salvini, quando era al governo, ha avuto grosse responsabilità nell'aver trasformato la vicenda migratoria in una battaglia di propaganda”. Così Simona, presidente dei senatori del Pd, a Rainews24.

Roma, 24 apr (Adnkronos) – "L'Europa è decisiva nella gestione dei flussi migratori. Noi insistiamo sul rafforzamento dei corridoi umanitari. Salvini, quando era al governo, ha avuto grosse responsabi ...La road map del governo di Mario Draghi per una graduale ripartenza con un "rischio ragionato". Al presidente della conferenza delle Regioni è piaciuta fino a certo punto. "Penso si poteva riaprire di ...