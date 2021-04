Migranti | il parroco di Lampedusa | “Con politica securitaria solo morti | Italia sia faro Ue”

(Di sabato 24 aprile 2021) “Trovo quasi indecente l’aspettare la morte di decine, centinaia di persone o anche di una sola per dirsi ‘meravigliati’ o ‘scandalizzati’ di quello che avviene nel Mediterraneo quando nessuna sceltaviene fatta per scongiurare simili tragedie. Penso sia un modo per lavarsi la coscienza. Ma questo non impedisce che un nuovo naufragio possa avvenire domani o questa notte stessa”. A dirlo all’Adnkronos è don Carmelo La Magra,di, dopo l’ennesima strage dial largo delle coste della Libia. La cronaca degli ultimi anni, è la tesi di don Carmelo, dimostra che “lanon fa altro che provocaree alimentare l’illegalità” perché “l’impossibilità di arrivare ine in Europa legalmente alimenta ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Migranti parroco

Adnkronos

... i partigiani cristiani), il sacrificio di tanti, anche sacerdoti (come ildi Iolanda don ...et exsultate ci ha ammonito ricordando che 'alcuni cattolici affermano che (quello dei) è un ...Un'associazione organizza convogli di aiuti umanitari per ibloccati in Bosnia Erzegovina, alla frontiera con la Croazia. Un'iniziativa nata ... Cngei Vicenza; don Manuele Cuccarollo,...'Trovo quasi indecente l'aspettare la morte di decine, centinaia di persone o anche di una sola per dirsi 'meravigliati' o 'scandalizzati' di quello ..."Il 25 aprile ricordiamo la Liberazione del nostro Paese dai nazisti e dai loro alleati. La Liberazione è nata dal basso, da una reazione popolare alla violenza, alle ingiustizie, coinvolgendo in modo ...